Caso Mariotto, ecco a chi era riferita la frase fuori onda a Ballando: interviene Milly Carlucci

Il ritorno di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle non è stato privo di polemiche. Durante la diretta del programma di Milly Carlucci, una frase pronunciata nel dietro le quinte ha sollevato un polverone mediatico. A innescare la polemica è stato Striscia la Notizia, che ha tentato – senza successo – di consegnare un secondo Tapiro d’Oro al giudice del dance show.

Il caso Mariotto: la frase fuori onda a Ballando con le Stelle

L’audio, catturato involontariamente dal microfono aperto di Mariotto, ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando domande sul destinatario e sul contesto della frase.

A fare luce sulla questione è intervenuto il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua trasmissione radiofonica 100×100 Parpiglia. Parpiglia ha contattato un collaboratore di Mariotto, che ha ridimensionato la vicenda con una spiegazione curiosa:

Per rivolgervi a Mariotto dovete parlare con il suo ufficio stampa. La frase? Era riferito a una zanzara, nel retro delle quinte di solito è pieno di zanzare che l’hanno punto.

La dichiarazione del collaboratore è stata l’unica voce vicina a Mariotto, il quale ha preferito non rilasciare interviste e allontanarsi definitivamente dalla questione.

Milly Carlucci interviene: la frase va contestualizzata

Anche Milly Carlucci ha voluto dire la sua sulla vicenda. La conduttrice di Ballando con le Stelle, intercettata da La Stampa, ha commentato l’accaduto sottolineando la necessità di contestualizzare l’espressione di Mariotto:

L’audio di Mariotto? In realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. Qui a Roma, ad esempio, è detta anche in maniera scherzosa per indicare una persona sul pezzo.

Milly Carlucci ha poi rassicurato il pubblico, dichiarando che la produzione analizzerà l’audio con calma nei prossimi giorni, per far definitivamente chiarezza sulla vicenda.

Nonostante le polemiche sollevate da Striscia la Notizia, la questione sembra ridursi a un fraintendimento dietro le quinte. Mariotto ha scelto di non alimentare ulteriori discussioni, mentre Milly Carlucci ha invitato a sdrammatizzare e a riportare la situazione nel giusto contesto.