Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati lo scorso 28 maggio. Dopo il matrimonio, l’ex protagonista di Temptation Island è tornato alla vita di sempre ed ha preso una decisione in merito ai social.

Carlotta Dell’Isola svela che fine ha fatto Nello dopo il matrimonio

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, rispondendo alle domande dei follower, ha fatto delle precisazioni: “Ragazzi mi chiedete spesso Ma Nello che fine ha fatto? Tutto a posto?”.

Carlotta ha raccontato che con il marito procede tutto bene ma, proprio Nello, le avrebbe fatto una particolare richiesta: non comparire più sui social perché non amerebbe mettere in piazza i suoi fatti privati.

Naturalmente l’ex gieffina ha voluto rispettare la sua scelta ed ha assecondato la decisione del marito.

La Dell’Isola ha anche raccontato come procede la sua vita da donna sposata:

Diciamo che io l’avevo presa un po’ sottogamba tutta questa situazione del matrimonio. Ho un problema, idealizzo un po’ il tutto. Sono convinta sempre che sia tutto rose e fiori. La vita matrimoniale è bella, molto, in quanto l’amore c’è. Però è impegnativa. Questo è un periodo in cui io e Nello dobbiamo costruire. Bisogna stringere i denti e work work work!

