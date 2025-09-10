Spoilerato il primo cantante ufficiale di Sanremo 2026? Ecco chi

Abbiamo già il primo cantante spoilerato di Sanremo 2026?

Spoilerato il primo cantante ufficiale di Sanremo 2026? Ecco chi è

Mancano ancora mesi all’annuncio ufficiale del cast di Sanremo 2026, ma sul web iniziano già a circolare le prime indiscrezioni (clicca qui per la lista completa dei possibili cantanti). Tra le ipotesi più curiose delle ultime ore, una in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti di TikTok.

Parliamo di Tommaso Paradiso. A lanciare l’indiscrezione è stata la creator Giusyindiretta, che in un video diventato virale ha fatto notare un dettaglio curioso riguardo al tour 2026 dell’ex frontman dei Thegiornalisti. Le date dei concerti, infatti, iniziano subito dopo il Festival di Sanremo, precisamente dal 22 aprile al 30 aprile. Una scelta non casuale, secondo molti. Qui il video:

Perchè il tempismo fa pensare

Non è una novità che molti artisti decidano di salire sul palco dell’Ariston anche con l’obiettivo di promuovere tour e dischi in uscita. Sanremo resta uno dei palcoscenici più seguiti d’Italia, capace di dare visibilità a ogni artista, anche a quelli già noti. E quale miglior vetrina per lanciare una tournée?

Nel caso di Tommaso Paradiso, si potrebbe pensare che non abbia bisogno di strategie promozionali per riempire i palazzetti. Negli ultimi anni, infatti, ha continuato a collezionare sold out e a restare sulla cresta dell’onda. Tuttavia, la coincidenza tra le date del tour e la conclusione di Sanremo ha fatto drizzare le antenne a molti fan e addetti ai lavori.

Coincidenza o strategia?

Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale sulla presenza di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026, ma le ipotesi continuano a crescere. Se davvero dovesse salire sul palco dell’Ariston, sarebbe la sua prima partecipazione da solista in gara, e potrebbe rappresentare un momento importante nella sua carriera.

In ogni caso, l’osservazione ha aperto il dibattito e dimostra ancora una volta quanto anche piccoli dettagli, come le date di un tour, possano diventare indizi per cercare di anticipare i nomi dei futuri concorrenti del Festival.