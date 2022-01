Nicolò Scalfi è il campione più amato di Caduta Libera, il game show di Gerry Scotti. Durante il torneo dei Campionissimi è stato battuto dal suo amico Christian Fregoni ma non perde la sua voglia di puntare allo spettacolo parlando dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip intervistato dai colleghi di SuperGuidaTV.

Si era parlato molto di una sua partecipazione ad alcuni reality show. Oggi, ha accantonato quell’idea? “Non ho mai contattato agenzie ma ho saputo che per i reality a fare la differenza sono le candidature”, esordisce Nicolò Scalfi.

Poi aggiunge:

Non mi sono arrivate proposte ma in futuro sono aperto anche ad esperienze di questo tipo. Il GF Vip? E’ l’unico reality che rappresenta per me un tabù. E’ un tipo di reality che non mi è mai piaciuto guardare e non mi ci vedrei all’interno di quel contesto. Mi sentirei più adatto per L’isola dei famosi.