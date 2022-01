Nel corso di Casa Chi, l’autore del Grande Fratello Vip ha svelato che l’ipotesi Luca e Gianmarco Onestini nella Casa è purtroppo sfumata. I loro nomi, però, sono stati tirati in mezzo per l’Isola dei Famosi e, imprevedibilmente, anche Rosalinda Cannavò si è candidata.

Sfumata l’ipotesi dei fratelli Onestini. Salta la loro presenza ma potrebbe non saltare la presenza dei due come unico concorrente all’Isola dei Famosi. Un altro nome che potrebbe sbarcare in Honduras è Lorenzo Amoruso, al momento sono in fase di scelta ma l’incontro c’è stato.

Successivamente Rosalinda Cannavò, conduttrice di Casa Chi, è stata tirata in mezzo:

Se andrei all’Isola dei Famosi? Sì, la farei… perché no. Non sto dicendo che me l’hanno proposto ma sto dicendo sì perché no. Non mi ci vedete all’Isola? Sicuramente ci penserei però perché no. Se ho paura degli insetti e di dormire per terra? No, non mi spaventa. Secondo me le cose peggiori nella vita sono altre.