Bruganelli-Lucarelli: Madonia interviene e fa esplodere la polemica

La guerra fredda tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle ha trovato un nuovo protagonista. Angelo Madonia, maestro e compagno della Bruganelli nel programma, ha deciso di rompere il silenzio con un tweet al vetriolo che ha fatto discutere.

La guerra si sposta sui social: accuse e smentite clamorose

Il clima si è ulteriormente surriscaldato dopo le dichiarazioni della Bruganelli a La Vita in Diretta, dove ha lanciato un’insinuazione pesante sulla Lucarelli riguardo presunte cause legali con Mediaset. La giornalista ha prontamente replicato nelle sue stories Instagram: “Non ho alcuna causa con Mediaset, sono stata anche ospite di Bianca Berlinguer pochi mesi fa. Sonia Bruganelli ha riferito una cosa falsa a La Vita in Diretta. Io boh”.

L’affondo di Angelo Madonia scuote Ballando con le Stelle

Madonia ha pubblicato un tweet criptico ma tagliente: “Chi non ha una vita deve per forza parlare (lavorare) della vita degli altri. Spacciandosi per fenomeno vendendo residui di memorie. Prima del professionista viene l’uomo. È lì il gap”.

Parole al vetriolo che su Instagram sono state accompagnate dalla pubblicazione, nelle storie, di un estratto del noto video con cui Luis Sal raccontò la sua versione dei fatti – che hanno portato alla fine dell’amicizia e della collaborazione lavorativa a Muschio Selvaggio con Fedez – pronunciando una frase che rimane tutt’oggi epica: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Nonostante abbia negato riferimenti specifici, il tempismo e il contenuto non lasciano spazio a dubbi.

Chi è Angelo Madonia

Angelo Madonia è un ballerino professionista italiano, noto soprattutto per la sua partecipazione al programma televisivo “Ballando con le stelle”. Nato a Palermo il 27 luglio 1984, ha iniziato a studiare danza all’età di 11 anni e ha gareggiato in numerose competizioni internazionali.

Attualmente, è fidanzato con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, e lavora come insegnante e coreografo. Ha anche due figlie, Alessandra e Matilde.