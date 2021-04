L’Isola dei Famosi colleziona un nuovo abbandono esemplare: Brando Giorgi ha lasciato il reality per fare ritorno in Italia, perché? Il motivo sarebbe chiaramente serio e lo riguarderebbe in prima persona. A quanto i motivi sarebbero di salute.

Perché Brando Giorgi ha lasciato l’Isola dei Famosi?

Dopo Beppe Braida, che ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi dopo la notizia della positività al Covid da parte dei genitori, abbandona il reality ambientato in Honduras anche Brando Giorgi.

L’attore esce la leader per via di alcuni problemi di salute, come spiegato in apertura dall’inviato Massimiliano Rosolino. Dopo aver lasciato il resto dei naufraghi, Brando è stato sottoposto a dei controlli medici e successivamente è stato costretto a fare ritorno in Italia a causa di alcuni problemi all’occhio.

Una volta giunto nel nostro Paese l’attore sarà quindi sottoposto a degli accertamenti oculistici anche se Rosolino non ha aggiunti ulteriori dettagli.

Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia quindi abbandona il gioco. #Isola pic.twitter.com/NaPPwpLHFH — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Anche Elisa Isoardi ha riportato un brutto incidente all’occhio ma fortunatamente non si è rivelato così grave da costringerla al ritiro.