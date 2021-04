Perché Beppe Braida si è ritirato dall’Isola dei Famosi? Svelato il motivo

AGGIORNAMENTO DAL DAYTIME: Il padre di Beppe Braida è stato ricoverato a causa del Covid e il comico ha preferito lasciare: “Non me la sento di restare”. Anche la madre Bruna è risultata positiva.

Beppe Braida si è ritirato dall’Isola dei Famosi per gravi motivi familiari. Questa è la news delle ultime ore arrivata dall’Honduras tramite i profili ufficiali del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore.

Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. #Isola pic.twitter.com/EguuSb6jSv

57 anni. Cabarettista e conduttore televisivo, inizia la sua carriera negli anni ’90 trionfando al Festival Nazionale del Cabaret. Il grande successo arriva grazie alla partecipazione a Seven Show e Zelig, dove conquista le simpatie del pubblico per la sua bravura ed ironia.

Dal 2007 conduce tre edizioni del programma comico Colorado al fianco di Rossella Brescia, e Buona Domenica, insieme a Paola Perego.

Basterà la sua verve per cavarsela sull’Isola?

Io penso che se voi che ora ve ne uscite con battutine poco sarcastiche mancando di rispetto ad una persona che non c’è più e alla gravità dei motivi familiari di Beppe, foste al suo posto non gradireste di certo questi commenti. Avere tatto nella vita non guasta.

— Mary (@MaryMoSoLu) April 9, 2021