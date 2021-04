Brando Giorgi ha avuto una “simpatia” per Elisa Isoardi in passato? Scoppia il gossip

Tra Brando Giorgi ed Elisa Isoardi i rapporti all’Isola dei Famosi sono stati tutt’altro che felici. Eppure, adesso spunta un gossip che potrebbe riaccendere l’interesse sui due naufraghi, attualmente distanti ma entrambi in gara.

Brandi Giorgi e la “simpatia” per Elisa Isoardi

Per la rubrica “La buona Novella” di Ivan Damiano Rota per Novella 2000 (e riproposta come sempre su Dagospia), ecco che spunta un gossip croccantissimo sui due protagonisti dell’Isola dei Famosi:

Gira voce che Brando Giorgi, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi, anni e anni orsono abbia avuto una “simpatia” per Elisa Isoardi, ma occorrerà il ritorno dei due naufraghi per avere una conferma o una smentita.

Non si tratterebbe di una “simpatia” recente ma avrebbe origini ben lontana, esattamente ai tempi della miniserie Mediaset Il Sangue e la Rosa che vedeva l’attore nei panni del Conte Francesco Damiani:

Il fatto risalirebbe a quando l’attore girò la fiction “Il Sangue e La Rosa”. Giorgi da ieri sera è il leader dell’Isola dei Famosi e ha mandato in nomination l’odiata Valentina Persia con Fariba e Roberto Ciufoli. Eliminata Drusilla Gucci alias Drusilla dark, in studio Akash preso in giro da Ilary Blasi: il modello aveva finto di non conoscerla…

Tuttavia, come scrive Rota, occorrerà attendere l’eventuale uscita di scena di uno dei due naufraghi per poter avere la conferma del gossip in questione.