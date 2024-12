Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Natale insieme: “Conoscerà la mia grossa grassa famiglia”

Un Natale inaspettato per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice dopo Ballando.

La magia della danza si è trasformata in un sentimento che ora riempie le giornate di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Dopo mesi di prove serrate e una vittoria che li ha resi protagonisti indiscussi di Ballando con le Stelle 2024, i due hanno deciso di fare il grande passo: festeggiare insieme il Natale nella terra natale di Bianca, Bitonto.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: il loro amore approda in Puglia

“Conoscerà la mia grossa grassa famiglia pugliese”, ha confessato la showgirl al Corriere della Sera, lasciando trasparire emozione e un pizzico di ironia. “Se supera il Natale, ha vinto” ha aggiunto, facendo intendere che il calore della famiglia sarà una prova importante per il giovane ballerino siciliano.

Non è stato facile per la coppia gestire i confini tra il palco e la vita privata. “L’amore ha dato un tocco speciale al nostro lavoro, ma ci sono stati momenti in cui le tensioni del ballo invadevano la quotidianità” ha rivelato la Guaccero. Tuttavia, questa dualità ha rafforzato il legame: “Il ballo entrava nell’amore e viceversa” ha spiegato.

Giovanni Pernice, 34 anni, è descritto come un uomo “di altri tempi” capace di sorprendere con gesti galanti e valori solidi. “Mi ha insegnato a rilassarmi e a fidarmi” ha aggiunto Bianca, evidenziando la sintonia che li unisce.

Un Natale che potrebbe segnare un nuovo inizio

Con il supporto della madre di Bianca Guaccero, che vede in Giovanni Pernice un potenziale genero ideale, il futuro sembra roseo per la coppia. “Tre mesi sono pochi per parlare di matrimonio, ma… chissà” ha dichiarato con ottimismo la mamma della showgirl.

Mentre i fan sognano di vedere i due dire il fatidico “sì” il Natale a Bitonto rappresenta un momento cruciale per consolidare il loro amore, soprattutto agli occhi della famiglia di Bianca e della piccola figlia, già affezionata a Giovanni.