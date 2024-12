Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: Natale in famiglia, ma scoppia la polemica da Fazio, il dettaglio notato dai fan

Il 21 dicembre Bianca Guaccero ha conquistato il pubblico di Ballando con le Stelle, trionfando insieme al suo partner di ballo e compagno nella vita reale, Giovanni Pernice. La vittoria ha coronato un percorso costellato di emozioni, lasciando il segno in una delle edizioni più seguite dello show di Rai 1.

Bianca Guaccero da Fazio, Giovanni Pernice “relegato” tra il pubblico

L’indomani, la coppia ha fatto tappa a Domenica In, dove ha rilasciato un’intervista esclusiva. Durante l’intervento, la Guaccero ha dichiarato pubblicamente il suo amore per Giovanni, consolidando l’immagine di una coppia affiatata che ha conquistato il cuore dei telespettatori.

Nel corso della giornata, Bianca è apparsa nell’edizione serale del TG1 per annunciare una notizia sorprendente: Carlo Conti l’ha scelta come conduttrice del Primafestival per il prossimo Festival di Sanremo. Un’opportunità che rappresenta una svolta importante nella sua carriera.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura,” ha dichiarato Bianca, aggiungendo che sarà affiancata da Gabriele Corsi, volto noto dello spettacolo.

Che Tempo Che Fa: tra festa e polemiche

La lunga giornata si è conclusa con la partecipazione della Guaccero al Tavolo di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio ha ospitato personaggi del calibro di Richard Gere, Michael Bublé e Alessia Marcuzzi. Bianca, radiosa, ha parlato del suo successo a Ballando con le Stelle e dei progetti futuri, tra cui la conduzione di Dalla strada al palco insieme a Nek.

Tuttavia, l’assenza iniziale di Giovanni Pernice accanto a lei ha generato un acceso dibattito sui social. Mentre i vincitori di Ballando sono solitamente accolti insieme, Giovanni è stato relegato tra il pubblico, suscitando perplessità. Fabio Fazio ha poi riservato un momento per lodarlo: “Volevo fare i complimenti a Giovanni Pernice, che è qua in prima fila.”

Una coppia pronta a festeggiare il Natale

Nonostante le polemiche, la coppia ha annunciato che trascorrerà il Natale in Puglia, a casa della famiglia di Bianca, a Bitonto. “Se supera la prova della mia grande famiglia, vuol dire che mi ama davvero!” ha scherzato l’attrice. Pernice, con ironia, ha aggiunto: “Auguratemi in bocca al lupo, perché sono 166 cugini.”