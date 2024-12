La cauta risposta di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: ecco se sono fidanzati – VIDEO

Oggi pomeriggio, durante una nuova puntata di La Volta Buona su Rai 1, gli ospiti in studio sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, due dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice Caterina Balivo, sempre pronta a scoprire dettagli piccanti dietro le quinte, non ha potuto fare a meno di chiedere loro se tra di loro fosse nata una storia d’amore, visti i segnali di complicità che si sono visti sulla pista da ballo.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: storia d’amore o affiatamento da ballo?

Durante l’intervista, Bianca Guaccero ha raccontato della sua esperienza a Ballando con le Stelle, dove ha ritrovato la sua autostima grazie anche all’aiuto del ballerino Giovanni Pernice, con il quale ha condiviso una rumba carica di emozioni.

Quando Caterina Balivo ha chiesto se tra loro fosse scoppiato l’amore, la risposta è stata cauta. Nonostante i segni evidenti di affiatamento, Bianca ha chiarito che il bacio scambiato durante la coreografia era parte della scena e non un gesto di passione vera e propria. “Era un bacio di scena, la rumba era pensata come una storia che finiva così” ha spiegato l’attrice.

Quando Balivo ha insistito, chiedendo direttamente se fossero fidanzati, Bianca ha finalmente confermato, anche se con un tono scherzoso: “Stiamo insieme dal 9 settembre per Ballando con le Stelle”.

Giovanni Pernice, invece, ha minimizzato la questione dicendo che tra di loro c’era immediatamente una grande sintonia, ma che si erano concentrati sul ballo e sul loro obiettivo comune.

Le coppie temute a Ballando con le Stelle

La conversazione si è poi spostata sulla competizione in corso, e Caterina Balivo ha chiesto loro quale coppia temessero di più tra Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca e Federica Nargi e Luca Favilla. Bianca Guaccero, con una risata, ha commentato: “Questa è brutta”, mentre Giovanni Pernice ha risposto con più fermezza: “Nessuna delle due. Tutte e sette le coppie devi temere, non sono soltanto loro due. La nostra strategia è arrivare in semifinale e dare il massimo”.

Pernice ha poi aggiunto che per lui la vera sfida era arrivare sabato sera in semifinale, e da lì fare il loro ballo al meglio delle loro capacità. L’obiettivo era quello di arrivare in finale e dare il massimo, senza sottovalutare nessuna delle coppie in gara. Non sono quindi i rivali specifici a preoccupare Bianca e Giovanni, ma l’intera competizione che si fa sempre più accesa.

In conclusione, il loro legame si mantiene saldo e concentrato sul ballo, ma il pubblico è sempre più curioso di sapere se tra i due ci sia qualcosa di più che una semplice complicità artistica. Sarà la semifinale a dircelo?