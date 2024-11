Bianca Guaccero fa una promessa a Giovanni Pernice: ecco quale

Bianca Guaccero racconta il suo amore per Giovanni Pernice: “Con lui ho ritrovato fiducia nell’amore”.

La relazione tra Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice è ormai ufficiale. A confermarlo è stata la stessa attrice durante un’intervista a Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta su Rai Due. Un amore nato gradualmente, che ha trasformato un’attrazione iniziale in qualcosa di più profondo e significativo.

La promessa di Bianca Guaccero a Giovanni Pernice: ecco quale

Durante l’intervista, la Guaccero si è lasciata andare a una dolce promessa per il suo partner: “Caro Giovanni, ti prometto di lasciare fuori tutte le mie paure, i dubbi e le chiusure. Il regalo simbolico che metto sotto l’albero di Natale è quello di credere nelle nostre possibilità”.

L’attrice ha raccontato come, dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Acocella, si fosse concentrata esclusivamente sulla figlia Alice, lasciando in secondo piano la sua vita sentimentale. Tuttavia, con Giovanni, è successo qualcosa di speciale:

Avevo messo una specie di pietra sul cuore, avevo difficoltà a credere anche all’amore. Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentita subito a casa.

Una relazione destinata a crescere

La coppia non si nasconde: i due hanno trascorso del tempo insieme a Londra e sono anche stati a Bitonto, città natale di Bianca, per una visita lampo. Ma l’attrice ha promesso di far scoprire a Giovanni tutta la bellezza della sua terra: “Mi sono ripromessa di fargli conoscere la mia regione appena ci sarà tempo”.

Anche le presentazioni in famiglia sono già avvenute. La figlia Alice ha conosciuto Giovanni e, con dolcezza, ha incoraggiato sua madre a essere più competitiva, un consiglio che vale tanto per la pista da ballo quanto per le nuove sfide della vita sentimentale.

Bianca Guaccero: un nuovo capitolo d’amore

Dopo anni di dedizione esclusiva alla sua famiglia e alla carriera, Bianca Guaccero sembra pronta a riaprire il suo cuore. La sua relazione con Giovanni Pernice non è solo una storia d’amore, ma anche un nuovo inizio, segnato da complicità, affetto e fiducia nel futuro.