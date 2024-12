Benedetta Caretta è la fidanzata di Alberto Urso? Quello che sappiamo

Alberto Urso, vincitore della 18ª edizione di Amici di Maria De Filippi, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e reduce da un tour internazionale di grande successo, presenta il suo ultimo singolo Atlantide. Scopriamo alcuni dettagli sulla sua vita privata: chi è la sua fidanzata?

Benedetta Caretta è la fidanzata di Alberto Urso?

Secondo indiscrezioni, Urso potrebbe aver avuto una relazione con Benedetta Caretta, cantante e coach di Io Canto Generation. Sebbene nessuno dei due abbia mai confermato o smentito ufficialmente i rumors, il loro legame professionale e la complicità mostrata negli anni continuano a far parlare il pubblico.

Benedetta Caretta, nata il 1° luglio 1996 a Carmignano di Brenta (Padova), è una cantante di talento con una carriera costruita fin dalla giovane età. La sua passione per la musica si è manifestata presto: già a 5 anni si esibiva come solista nei cori. Dopo il diploma al liceo linguistico, ha conseguito la laurea in canto jazz presso il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto.

Il suo trampolino di lancio è stato la partecipazione a Io Canto nel 2010. Pur essendo eliminata in finale nella prima edizione, ha riprovato pochi mesi dopo, vincendo la seconda edizione e guadagnandosi una borsa di studio presso la New York Film Academy.

Nel corso degli anni, Benedetta ha collaborato con artisti di fama internazionale come Michael Bublé, Katherine Jenkins e Fausto Leali, oltre ad aver pubblicato il suo primo singolo Counting Down The Days nel 2012. Nel 2014 è stata concorrente a The Voice of Italy nella squadra di Raffaella Carrà.

Un’altra importante esperienza è stata la partecipazione al trio musicale TNT insieme ad Alberto Urso e Ludovico Creti. La formazione si è sciolta nel 2019, ma il legame tra Benedetta e Alberto potrebbe essere nato proprio durante questa collaborazione.

Alberto Urso e Benedetta Caretta: una coppia segreta?

Sebbene il gossip non abbia mai trovato conferma ufficiale, i fan continuano a speculare su una possibile relazione tra Alberto Urso e Benedetta Caretta. I due condividono una forte passione per la musica e un legame che va oltre il piano professionale, ma rimangono riservati sulla loro vita sentimentale.

Alberto, con il suo carisma e il talento indiscusso, continua a conquistare il pubblico, sia con la sua musica che con il mistero che avvolge la sua sfera privata.