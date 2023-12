Chi è la fidanzata di Alberto Urso? Noto per le sue apparizioni televisive nei programmi “Ti lascio una canzone” e “Amici di Maria De Filippi”, è un talentuoso cantante, tenore e musicista.

Chi è la fidanzata di Alberto Urso?

Il tenore ha vinto l’edizione 2018-2019 del talent show Amici. Nonostante sia molto apprezzato per la sua carriera artistica, sulla vita privata di Alberto Urso si conosce pochissimo.

Alberto ha avuto una relazione con la ballerina Valentina Vernia, conosciuta durante la sua partecipazione al talent show Amici nel 2018.

Tuttavia, la loro storia d’amore è terminata da tempo. Dopo la fine della sua relazione con Valentina, Alberto sembra non aver più riaperto il suo cuore all’amore.

Nonostante sia molto corteggiato sui social e nella vita quotidiana, il tenore dalla voce splendida è attualmente single.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official)

La biografia del tenore

Alberto Urso, tenore, polistrumentista, classe 1997, è nato a Messina.

La sua passione per la musica sboccia a soli 8 anni quando il papà lo porta per la prima volta a sentir cantare un amico tenore. Grazie alla sua passione e alla sua predisposizione naturale al canto e grazie al sostegno della sua amata nonna Rosetta, studia e si diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Messina e consegue la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera.

Suona il pianoforte, il sax e la batteria. Si è tatuato sul braccio sinistro lo spartito del brano “O Sole Mio” insieme a Euterpe, dea della musica.