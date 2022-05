Che fine ha fatto Alberto Urso? L’ex vincitore di Amici, dopo il suo trionfo nella scuola più talentuosa d’Italia, ha deciso di cercare fortuna all’estero, come i colleghi de Il Volo.

Proprio in merito a questa notizia, lo stesso ex allievo di Amici, aveva già comunicato la sua decisione alcune settimane fa:

Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto…So che vi renderà orgogliosi!!

Mi dispiace ma per adesso devo cancellare i miei concerti programmati, ma sono felice di esibirmi presto per voi in un nuovo progetto! Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me! rimanete connessi, manca davvero poco! Vi voglio bene!