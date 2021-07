E’ passata appena una settimana dal parto di Belen Rodriguez, diventata mamma della piccola Luna Marì, a distanza di 9 anni dalla nascita di Santiago. La secondogenita, frutto dell’amore con l’attuale compagno Antonino Spinalbese, è infatti nata nella notte del 12 luglio. Dopo neanche sette giorni dal lieto evento però, la showgirl argentina è già pronta a fare ritorno al lavoro.

Belen Rodriguez nelle passate ore ha lasciato temporaneamente l’isola di Albarella dove si era trasferita nei giorni imminenti del parto – avvenuto all’ospedale di Padova tra non poche polemiche – per prendere un treno con il compagno e la piccola Luna Marì, direzione Milano.

Ad attenderla, la squadra di Tu si que vales in occasione delle registrazioni della trasmissione che vedremo nella prossima stagione tv. Anche quest’anno, infatti, sarà proprio Belen ad affiancare nella conduzione Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, nonostante la sua assenza nelle prime due puntate.

“Ultimo riposino prima della partenza!!!!! Andiamo a lavorare”, ha fatto sapere la showgirl in un post social senza specificare l’impegno lavorativo, ma a replicare è stata Sabrina Ferilli, anche lei nel cast di Tu si que vales: “Ti aspetto bellezza!”.

A svelare maggiori dettagli è TvBlog.it che ha precisato il ruolo di Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della passata edizione di Amici, dopo l’indiscrezione di un suo presunto approdo nel programma al post di Belen Rodriguez:

Si è molto parlato sui media di una “sostituzione” di Belen con la simpatica Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima serie di Amici. In realtà le cose non stanno esattamente in questi termini. Vero è che Giulia e la sua prorompente simpatia hanno fatto presa non solo sul pubblico, dove ha molti fans, ma anche presso la Fascino, la società che produce i programmi di Maria De Filippi, ma la Stabile non sarebbe stata ingaggiata per sostituire Belen, ma per occuparsi di contenuti video “affascinanti” per la piattaforma Witty.