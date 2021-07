Tu si que vales sta per tornare la sua nuova ottava edizione, come sempre nella prima serata del sabato di Canale 5. In vista del suo ritorno che avverrà nei prossimi mesi, in questi giorni sono iniziate le registrazioni che però non vedranno ovviamente la presenza di Belen Rodriguez, dopo la nascita della sua secondogenita Luna Marì.

Tu si que vales: Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez?

Mentre Belen Rodriguez sarà assente – almeno nelle prime puntate – a Tu si que vales per via della sua recente maternità, ecco che arriva nel programma del sabato sera di Canale 5 una inattesa novità: Giulia Stabile.

Sarà proprio la vincitrice dell’ultima edizione di Amici 20 la guest star che andrà a sostituire Belen Rodriguez nelle prime puntate di Tu si que vales che vede la showgirl argentina alla conduzione.

La showgirl dovrebbe comunque tornare nel suo ruolo di conduttrice al fianco dei confermatissimi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni più avanti. Ma nel frattempo ad animare la trasmissione ci penserà la simpatia di Giulia Stabile, talentuosa e giovane ballerina dalla risata contagiosa.

Al momento non è chiarissimo il ruolo di Giulia, se andrà a sostituire Belen Rodriguez o se rappresenterà volto fisso dell’edizione, ma indubbiamente la sua presenza è la prova della grande stima nutrita nei suoi confronti da Maria De Filippi.