Non ci sarebbe alcuna nube nel rapporto tra Sangiovanni e Giulia Stabile, rispettivamente secondo classificato e vincitrice di Amici 20. I due ragazzi si sono conosciuti nella Scuola televisiva più celebre d’Italia ed alla fine tra loro è scoccata la scintilla dell’amore. Gli impegni lavorativi e la distanza – i due vivono in città differenti – ha però portato Sangio e Giulia a vedersi sempre meno.

In una recente intervista a Big, Sangiovanni ha manifestato la sua concreta esigenza ed il desiderio a vivere in maniera più concreta il suo rapporto d’amore con la giovane fidanzata Giulia Stabile. Dopo aver vissuto a stretto contatto nel corso della loro esperienza ad Amici, adesso entrambi si ritrovano a distanza. Il cantante ha commentato al magazine:

Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio più […] Stare così tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta più.