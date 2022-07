Spazzate via tutte le nuvole, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si amano come il primo giorno. Dopo due tentativi andati a vuoto, il terzo ritorno di fiamma pare stia andando per il verso giusto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti per il rito d’amore

La coppia, secondo ciò che riporta Diva e Donna, starebbe anche pensando di mettere in piedi un romantico rito d’amore proprio per festeggiare la ritrovata armonia di coppia dopo le precedenti tempeste.

Un secondo matrimonio sarebbe da escludere ma una riconferma del loro amore a quanto pare potrebbe presto prendere forma.

Il prossimo 20 settembre Belen e Stefano “festeggiano” i nove anni da quel 2013 documentato ampiamente dalla stampa e dal gossip.

Per quanto riguarda il “misterioso” rito, pare che Belen e De Martino stiano pensando ad una grande festa molto spirituale che possa essere importante anche per Santiago.

Stefano, quindi, starebbe anche pensando di rinnovare le promesse nuziali dopo le burrasche del passato per buttarsi alle spalle questo periodo decisamente complesso.

Secondo la rivista, la Rodriguez sarebbe molto entusiasta dell’idea.



