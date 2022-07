Andrea Delogu e Stefano De Martino, in passato, hanno drizzato le antenne del gossip. Nel corso degli ultimi mesi, prima che lo showman tornasse tra le braccia di Belen Rodriguez, si era parlato di un loro possibile flirt smentito in più occasioni.

Andrea Delogu parla di Stefano De Martino: “La situazione ci è sfuggita…”

Così come racconta Andrea Delogu intervistata dal buon Francesco Canino su Panorama, con Stefano De Martino c’è solamente una bellissima amicizia e una grande intesa professionale (così come vediamo in onda nel corso di Tim Summer Hits):

All’inizio ci faceva ridere, poi è sfuggita, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di cazzeggiare in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato. La verità è che siamo molto amici, nulla più.

E per quanto riguarda il suo fidanzato Luigi Bruno, la Delogu ha commentato:

Su un giornale c’erano le paparazzate di Scamarcio con la Porcaroli e un titolo tipo “amore straordinario”, due pagine dopo ero io e il mio fidanzato dove lui veniva liquidato come il mio toy boy. La porzione di cattiverie che arrivano fuori dalla mia bolla è minima ma non mi ero mai accorta della ferocia di certe critiche fino a quando non le ho provate sulla mia pelle. Detto questo ho deciso di vivere la mia vita senza stare appesa ai giudizi altrui.

Proprio Andrea Delogu si trova attualmente in vacanza alle Maldive con il suo fidanzato.