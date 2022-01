Belen Rodriguez, tornata single dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, è inevitabilmente tornata al centro del gossip italiano. Chi Magazine l’ha beccata con Michele Morrone e Andrea Iannone, suo ex fidanzato.

Belen Rodriguez single: spuntano Michele Morrone e Andrea Iannone

E mentre si vocifera il ritorno di fiamma con Stefano De Martino (beccati insieme in più d’una occasione), il settimanale diretto da Alfonso Signorini ci mostra degli scatti inediti di Belen con protagonisti Michele Morrone e Andrea Iannone.

Belen e Morrone sono stati beccati insieme in più di una occasione. Prima in un locale e poi a casa di lei, la settimana scorsa intorno alle 21.30 (l’attore è stato fotografato mentre entrava nel portone per poi uscire intorno all’una di notte): cena tra amici?

Domenica scorsa Belen è stata paparazzata pure con Andrea Iannone. I due si sarebbero incontrati casualmente a Milano e sarebbero stati immediatamente pizzicati dall’occhio indiscreto dei fotografi di gossip.

Che tra i due ex fidanzati sia rimasta una bella amicizia lo hanno confermato entrambi in più di una occasione.

Belen, inoltre, tende sempre a mantenere buoni rapporti con le persone che hanno fatto parte della sua vita (da Marco Borriello fino a Fabrizio Corona).