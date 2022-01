Ci sono delle news per i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spuntano anche un paio di ex fidanzati

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci starebbero riprovando dopo la rottura con Antonino Spinalbese a pochi mesi dalla nascita della piccola Luna Marì. E’ il portale Very Inutil People che in anteprima svela alcuni dettagli con protagonisti anche gli ex fidanzati della showgirl argentina.

Una fonte vicina alla showgirl argentina ci ha rivelato in esclusiva che la decisione di lasciarsi sarebbe stata presa da lei pochi mesi dopo la nascita della bambina, anche se non sono chiari i motivi. Sembra che Belen già da dicembre abbia voltato pagina, decidendo di riprovarci con il suo ex marito Stefano De Martino. Per ora i due starebbero aspettando il momento giusto per uscire allo scoperto, probabilmente per tutelare il figlio Santiago. Sempre secondo la nostra fonte Stefano adorerebbe già la piccola Luna Marì.

Ma non è finita qui.

Ci sarebbero delle novità anche per quanto riguarda il rapporto tra Belen Rodriguez ed alcuni ex fidanzati:

Sembra che la Rodriguez abbia riallacciato i rapporti anche con Fabrizio Corona, suo ex storico. La nostra fonte ci ha rivelato che i due avrebbero iniziato una collaborazione lavorativa. La conduttrice di Tu Si Que Vales sarebbe rimasta in buoni rapporti anche con l’ex fidanzato Andrea Iannone, come lui stesso ha confermato recentemente in un’intervista a Verissimo. I due infatti ieri sera erano insieme al compleanno di un’amica.