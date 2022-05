Belen Rodriguez contro ogni tipo di tabù, anche quelli più “intimi”. Nel corso della puntata di ieri de Le Iene si è parlato, tra le altre cose, anche di autoerotismo e la showgirl argentina si è lasciata andare a delle confessioni piuttosto intime con la consueta sincerità che la contraddistingue.

Dopo un servizio che ha visto protagoniste alcune celebri coppie del mondo dello spettacolo, tra cui anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, in merito alle loro abitudini a letto, anche Belen ha voluto dire la sua, incalzata dal padrone di casa Teo Mammucari.

Con simpatia e sincerità, la Rodriguez ha ammesso di praticare autoerotismo. “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”, ha commentato la showgirl.

“Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…”, ha scherzato Teo, ma Belen Rodriguez ha ribattuto:

No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta? Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione. Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti, come voi maschietti.