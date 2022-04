Ieri sera al Venus di Milano, in occasione del 40esimo compleanno di Giuseppe Scognamiglio, si sono riuniti numerosi volti del Grande Fratello Vip, tra quinta e sesta edizione, tra cui Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Jessica Selassiè.

Tommaso Zorzi e Jessica Selassiè insieme dopo il GF Vip

Presenti anche Pierpaolo Pretelli, Valeria Marini, Clarissa Selassiè, Giacomo Urtis, Alex Belli e Biagio D’Anelli per una festa esplosiva in quel di Milano per festeggiare il compleanno dell’amico comune.

Tra gli invitati anche volti lontani dal GF Vip come Caterina Balivo e Benedetta Parodi che si sono scatenate con Tommaso Zorzi.

Tommaso e Jessica si conoscono da tempo ed hanno partecipato insieme alla seconda edizione di Riccanza nel 2017.

Proprio Zorzi, durante la prima puntata di apertura del Grande Fratello Vip 6, ha svelato a Signorini di conoscere bene le principesse: “Ho vissuto un mese a casa loro”.

