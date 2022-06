Belen Rodriguez è costantemente al centro del gossip anche se non fa pressoché nulla per alimentarlo. Proprio in queste ore, la showgirl argentina avrebbe dato una risposta ben precisa schierandosi contro i pettegolezzi.

Belen Rodriguez risponde al gossip: il commento tutt’altro che criptico

Non solo gossip per Belen. Tra le recenti indiscrezioni sul suo conto, si è anche parlato di un ipotetico passaggio a Discovery (senza – tuttavia – lasciare Mediaset), lanciato da Dagospia:

Molto più di una voce, lontani però dalle certezze. Il colpo a sorpresa del gruppo Discovery per la prossima stagione avrebbe un nome e cognome: Belen Rodriguez. A Milano gira voce che l’emittente avrebbe messo gli occhi su di lei, i primi incontri, l’esistenza di una trattativa e un progetto sul tavolo top secret. Attenzione! Nessun passaggio in esclusiva e nessun addio a Mediaset.

Dopo la riappacificazione con Stefano De Martino, the pipol gossip aveva immediatamente ipotizzato la crisi per via di una canzone postata da Belen Rodriguez (che voleva dire ben altro):

Dopo le stories mostrate con De Martino mattatore in console; sul profilo Instagram di Belen la showgirl argentina ha pubblicato questa canzone di Jovanotti con delle parole sibilline ‘buonanotte con delle verità…’. Un messaggio criptico che sa di crisi?

Di Belen si è molto parlato di recente anche per via della possibile partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip.

La Rodriguez, proprio in queste ore, ha voluto rispondere al chiacchiericcio postando un selfie accompagnato da una didascalia decisamente chiara:

“Blablabla, blablabla e ancora blablabla”, frase accompagnata da una emoji che vomita: questa volta il messaggio è tutt’altro che criptico, non trovate?