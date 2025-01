Belen Rodriguez svela un retroscena toccante sul padre dopo l’uscita dall’ospedale

Gustavo Rodriguez, padre delle celebri sorelle Belen e Cecilia, è stato finalmente dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano dopo un mese di ricovero. L’uomo era rimasto gravemente ferito in un incendio che si era verificato all’inizio di dicembre in un capannone a Gallarate, utilizzato come deposito.

Gustavo Rodriguez: le dimissioni dopo il dramma

Secondo gli inquirenti, l’incendio è stato causato da un incidente. Gustavo ha riportato ustioni di secondo grado sul viso e in altre parti del corpo, rendendo necessario un lungo trattamento ospedaliero.

Belen Rodriguez: il messaggio straziante sui social

Belen Rodriguez, rimasta silenziosa per settimane, ha finalmente deciso di condividere i suoi sentimenti sui social. Sul suo profilo Instagram, la showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae accanto al padre con un messaggio toccante:

So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea. Oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te.

Le parole di Belen hanno commosso i fan, che si sono riversati nei commenti per esprimere solidarietà alla famiglia Rodriguez.

Le immagini e i messaggi condivisi dai membri della famiglia Rodriguez, tra cui Cecilia, hanno evidenziato un legame familiare fortissimo. Molti fan hanno applaudito la forza di Gustavo e l’amore che unisce la famiglia in questo momento difficile.