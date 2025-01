Gustavo Rodriguez dimesso dall’ospedale dopo l’incendio: il video di Cecilia commuove il web

Il papà di Belen e Cecilia, Gustavo Rodriguez, è stato finalmente dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano dopo un mese di ricovero. La notizia arriva direttamente dai social della moglie, Veronica Cozzani, che ha pubblicato un video del loro ritorno a casa, scrivendo: “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!”.

Gustavo Rodriguez dimesso dall’ospedale dopo l’incidente: il video di Cecilia

Anche Cecilia Rodriguez ha condiviso un momento speciale sui social, pubblicando una foto con il messaggio: “Mi sa che è l’ultima volta che entro qui”.

L’incidente risale alla mattina del 5 dicembre, quando Gustavo Rodriguez, 65 anni, si trovava in un capannone in via Cappuccini a Gallarate, in provincia di Varese. Un incendio improvviso ha devastato il deposito, lasciando Gustavo con gravi ustioni su diverse parti del corpo.

Alle 10:12, i residenti hanno notato una colonna di fumo provenire dall’ex fabbrica tessile. L’allarme è stato subito lanciato e la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato un’ambulanza e un’auto infermieristica.

I medici del centro ustioni dell’ospedale Niguarda si sono presi cura di Gustavo, considerato inizialmente in condizioni critiche. Dopo un mese di trattamenti e cure, è stato dichiarato fuori pericolo.

Il ringraziamento della famiglia Rodriguez

La famiglia ha espresso grande gratitudine verso lo staff medico del Niguarda. La madre Veronica ha sottolineato la professionalità e l’umanità ricevute durante il lungo ricovero.

Questo episodio ha messo a dura prova i Rodriguez, ma il ritorno a casa di Gustavo segna un momento di speranza e sollievo per tutti loro.