Belen Rodriguez è incinta? Secondo Alessandro Rosica (Investigatore Social) la showgirl argentina potrebbe essere in dolce attesa del terzo figlio, il primo con il compagno Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez è incinta di Elio Lorenzoni? L’indiscrezione

Attualmente non ci sono conferme in merito e l’indiscrezione è puramente ufficiosa da prendere con le “pinze”, ecco tutti gli altri dettagli a seguire dall’account ufficiale di Rosica:

Ho appena ricevuto delle chiamate da personaggi famosissimi. Belen potrebbe essere incinta. Per ora prendiamola con calma la notizia. Ma molti vip ci hanno messo la faccia. Qualcosa c’è senza dubbio. Non si sarebbero scomodati più di 3 vipponi molto forti. Qualora fosse vero.

Belen parla di Elio Lorenzoni: “Ecco da quanto tempo stiamo insieme”

Belen Rodriguez ha recentemente svelato da quanto tempo è fidanzata con Elio Lorenzoni e come si è innamorata di lui dopo averlo avuto al suo fianco (per moltissimi anni) solamente come un caro amico.

Tramite i commenti di Instagram una utente ha chiesto a Belen Rodriguez come abbia fatto ad innamorarsi così facilmente di un altro uomo dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino:

E’ proprio un bel ragazzo. Come ci si innamora così velocemente di una persone? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è.

Pronta la risposta di Belen che ha svelato pure un retroscena: