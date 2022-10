Incidente in diretta, ieri a Le Iene, per Belen Rodriguez, vittima del suo stesso vestito. Nel bel mezzo della conduzione della nuova puntata, in onda su Italia 1, come sempre al fianco di Teo Mammucari, la showgirl argentina ha dovuto fare i conti con un vestito “esplosivo” che ha rischiato di lasciarla a seno scoperto.

Belen Rodriguez, incidente a Le Iene e faccia a faccia con fan ed hater

Durante una delle coreografie previste dalla puntata, uno dei bottoni ha ceduto facendo aprire il vestito di Belen Rodriguez che tuttavia, abituata a questo genere di incidenti, ha avuto la prontezza di richiuderlo con le mani e girarsi al momento giusto.

La showgirl argentina si è scusata con gli spettatori sottolineando come questo sia proprio il bello della diretta ed ha poi proseguito serenamente nella conduzione del programma con professionalità.

Nel corso della puntata, inoltre, Belen ha incontrato fan e haters all’interno del “Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci” di Milano in occasione di un esperimento sociale molto interessante.

Un incontro che ha permesso non solo ai suoi ammiratori ma anche agli hater, i cosiddetti ‘leoni da tastiera’, di dire in faccia alla showgirl tutto ciò che pensano davvero di lei. Tra gli incontri più clamorosi, quello con una sua sosia:

Più mi truccavo più i miei amici dicevano “guarda che somigli a Belen”, e io gli rispondevo, “ma stai scherzando?!” quindi ho iniziato a fare le tue imitazioni, spero che tu sia contenta di quello che faccio, mettendomi nelle tue vesti.