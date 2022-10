Spuntano nuovi retroscena in merito al presunto flirt tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip. A lanciare lo scoop per primo era stato Alessandro Rosica, meglio noto su Instagram come Investigatore Social. Adesso l’indiscrezione l’ha ribadita anche tra le pagine del settimanale Mio.

Retroscena Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi: quali sono i rapporti oggi

Non è un mistero il fatto che da alcuni mesi Stefano De Martino, ex ballerino di Amici ed oggi conduttore, da qualche tempo sia tornato ad essere il marito di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il primogenito Santiago. Il ritorno di fiamma sarebbe avvenuto durante le vacanze di Natale dello scorso anno. Rosica ha tuttavia parlato del presunto flirt tra De Martino e l’attuale Vippona:

Stefano non solo frequentava Antonella Fiordelisi ma anche altre showgirl, proprio come Belen in quel periodo frequentava altri uomini. Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato. Ad esempio si è parlato di un flirt tra Belen e Michele Morrone…

La presunta storia tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi era nota a Belen Rodriguez? L’esperto di gossip ha in merito aggiunto:

Sapeva che lui aveva la sua vita. Non dimentichiamo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi: è per questo, si è detto all’epoca, che lei lo aveva buttato fuori di casa. Stefano e Antonella sono rimasti amici. Non si seguono più sui social per ovvie ragioni.

Il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen sarebbe stato messo in dubbio da Rosica. A suo dire infatti, anche questa volta sarà destinata a finire: