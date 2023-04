Belen Rodriguez in crisi, incinta e separata da Stefano De Martino. Queste, in ordine sparso, sono le fake news principali che ruotano costantemente attorno alla vita della showgirl argentina.

Ieri, martedì 18 aprile, riprendendo il suo ruolo alla conduzione de Le Iene, Belen ha deciso di togliersi qualche sassolino ed ha lanciato frecciatine e dardi infuocati alla stampa e coloro che vomitano malignità ogni giorno:

Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere.