Belen Rodriguez è stata la protagonista di una parentesi musicale nel corso di “Canzone segreta”, lo show condotto da Serena Rossi andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Belen Rodriguez, cachet record per Canzone Segreta

Quanto avrà sborsato l’azienda di Viale Mazzini per avere la showgirl argentina ospite nello studio dello show? Qualche dettaglio in più ci arriva da Alberto Dandolo attraverso le pagine del settimanale Oggi:

A Viale Mazzini si dice che la showgirl argentina per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato. Di quale astronomica cifra stiamo parlando? Ah, saperlo…

Per Belen Rodriguez è un momento d’oro. Recentemente è stata ospite a La Canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai1 condotto da Serena Rossi.

Questo programma non è una semplice carrellata di canzoni spalmate su una serata. La musica è il pretesto per conoscere meglio sette personaggi noti che ogni sera si alterneranno su una poltrona bianca, riceveranno una sorpresa “sonora” da parte di amici o parenti e, proprio grazie alle note, ci apriranno il cuore. – ha raccontato Serena Rossi intervistata da TV Sorrisi e Canzoni – Questo programma, in tutti i suoi aspetti, è veramente unico.