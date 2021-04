Belen Rodriguez ed il compagno Antonino Spinalbese si godono questi mesi magici in attesa della loro bambina. La gravidanza procede a gonfie vele per la bella showgirl che sognava di sposare il giovane futuro padre col pancione. A quanto pare però le nozze devono attendere in quanto non potranno avvenire prima della nascita della piccola Luna Marie.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: matrimonio rimandato ma…

Cosa abbia spinto Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a rimandare il magico giorno del “sì”? A quanto pare non si tratterebbe di una loro decisione. Il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, nel nuovo numero ha dedicato un articolo alla coppia titolando “Belen: nozze saltate per colpa di Stefano, il suo ex!”.

Un titolo un po’ forte che in realtà non avrebbe molto a che fare con Stefano De Martino in prima persona quanto, si suppone, con i tempi lunghi della nostra burocrazia. In merito al matrimonio rimandato, il settimanale scrive:

Le pratiche di divorzio tra la showgirl e il conduttore, padre di Santiago – primogenito della soubrette -, non sono ancora concluse. E così i due che, secondo gli amici, desideravano rendere ufficiale il loro amore e che avrebbero voluto organizzare un matrimonio-lampo, hanno dovuto rinunciare.

I bene informati erano pronti a scommettere, sempre secondo il settimanale, che il sindaco di Milano, Beppe Sala, fosse prontissimo a coronare il nuovo sogno d’amore dell’argentina. Poco male: dopo la delusione iniziale la coppia avrà modo di organizzare il grande giorno con più calma.

Ad ogni modo il cambio di programma non sembra averli poi turbati in modo particolare ed anzi al momento, dalle Maldive, la showgirl dedica parole d’amore bellissime al compagno:

[…] Mi hai insegnato ad amare ancora

Mi hai concesso le forze per crederci ancora

Hai abbracciato tutta me stessa

E te ne sei presso cura, e questo non lo scorderò mai.