Belen parla di Elio Lorenzoni: “Ecco da quanto tempo stiamo insieme e come mi sono innamorata”

Belen Rodriguez ha svelato da quanto tempo è fidanzata con Elio Lorenzoni e come si è innamorata di lui dopo averlo avuto al suo fianco (per moltissimi anni) solamente come un caro amico.

Belen parla di Elio Lorenzoni: “Ecco da quanto tempo stiamo insieme”

Tramite i commenti di Instagram una utente ha chiesto a Belen Rodriguez come abbia fatto ad innamorarsi così facilmente di un altro uomo dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino:

E’ proprio un bel ragazzo. Come ci si innamora così velocemente di una persone? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è.

Pronta la risposta di Belen che ha svelato pure un retroscena:

Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi Ho passato dei momenti davvero complessi, ma come sempre mi rialzo perché amo la vita, amo i miei figli e la mia famiglia. Senza coraggio non si va da nessuna parte. Cadere è parte del percorso, rialzarsi con una consapevolezza diversa.