Perché Beatrice Luzzi ce l’ha con Jane Alexander? A quanto pare, secondo l’attuale concorrente del Grande Fratello, la seconda le avrebbe “scippato” la parte di Lucrezia Van Necker in Elisa Di Rivombrosa.

Valentina ha avanzato un paragone tra Beatrice Luzzi e la collega Jane Alexander. “Ah beh, bel complimento!”, ha esclamato la gieffina, lasciando intendere tutt’altro.

Valentina, dopo essere stata chiamata prontamente in confessionale, ha avuto modo successivamente di parlarne con i suoi compagni di avventura, ai quali ha spiegato quanto accaduto con Beatrice e con il paragone con la collega attrice: “lei si è molto innervosita”, ha commentato la Modini.

Ma cosa è successo tra Beatrice e Jane al di fuori del Grande Fratello? E’ questa la domanda degli spettatori sui social. In realtà sembrerebbe nulla, almeno stando alle parole della Alexander che è intervenuta via social commentando con una certa delusione le parole della collega:

Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe, così… per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di GF. Se lo goda, che non dura per sempre.