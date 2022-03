Anche Barù, dopo Jessica Selassiè, rompe il silenzio sul rapporto che si è creato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip con la princess che si è portata a casa anche la vittoria dell’intero reality show.

Io volevo vincere… (ride). Scherzo ovviamente. La cosa che mi ha fatto più felice è il sapere che sono stato capito dal pubblico di massa che, prima di questa avventura, non era proprio il mio target. – ha svelato Barù intervistato da Italia a Tavola come riportano le colleghe di IsaeChia – Quello per me era un ambiente ostile. Non vedere un orizzonte per giorni e giorni è stata la cosa più traumatica.

Pensate che c’erano delle erbacce che a un certo punto hanno iniziato a spuntare tra l’erba sintetica: io, quando crescevano, le andavo a toccare e poi mi annusavo le mani. È stata una delle esperienze più difficili della mia vita.

Credo che alla fine la gente da casa abbia capito che, se anche faccio due battute scorrette e qualche rutto, sono una persona buona ed educata. Non sono uno stronz*, ecco.