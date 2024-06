Un tempismo a dir poco straordinario, quello di Barbara d’Urso, intervenuta con una Instagram Story dal sapore della frecciatina. Che sia diretta proprio a Pier Silvio Berlusconi, dopo le parole sul suo conto pronunciate nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri?

Ma facciamo volentieri un piccolo passo indietro. Circa un anno fa, Barbara d’Urso chiudeva la stagione di Pomeriggio 5, salutando il suo pubblico ed ignara che quella sarebbe stata la sua ultima volta. Da quel momento, infatti, i rapporti tra la conduttrice ed i vertici Mediaset precipitarono.

Il resto lo conosciamo bene: a dicembre scorso si è chiuso il contratto tra Barbara e Mediaset e la d’Urso si è finalmente sentita libera di poter esprimere tutta la sua delusione, più umana che professionale per la sua uscita di scena in sordina.

Proprio ieri è stato chiesto a Pier Silvio Berlusconi se sentisse la mancanza di Barbara d’Urso e le sue parole, forse, potrebbero aver dato fastidio alla conduttrice (che nel frattempo si è reinventata tiktoker):

Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro la d’Urso, lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara […] Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma auguro a Barbara tutto il bene.