Myrta Merlino resta a Pomeriggio 5? Pier Silvio Berlusconi interviene e torna a parlare di Barbara d’Urso

Con la fine della stagione televisiva di casa Mediaset, per Pier Silvio Berlusconi è stato il momento di compiere i primi bilanci durante una cinferenza stampa che si è tenuta oggi. Nel corso della conferenza c’è stato spazio anche per svelare il destino di Myrta Merlino per la prossima stagione televisiva.

Myrta Merlino confermata a Pomeriggio 5

Myrta Merlino lascerà Pomeriggio 5? Come sappiamo, la conduttrice è approdata lo scorso settembre in Mediaset prendendo il posto di Barbara d’Urso alla guida della storica trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Nelle ultime settimane si era insinuato il dubbio che questa potesse essere anche l’ultima edizione da lei condotta, tanto da parlare anche di eventuali sostitute. La verità, tuttavia, è che Myrta è stata riconfermata alla guida del programma in day time.

A riferirlo è stato Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza nella quale ha parlato dei nuovi arrivi come Bianca Berlinguer e, appunto, Myrta Merlino:

Dei nuovi innesti siamo soddisfatti. Myrta Merlino al pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto, il prodotto è migliorato, sia per ascolti che per profilo, siamo soddisfatti. Per quanto riguarda il prime time di Berlinguer siamo molto soddisfatti, l’access è un’area difficile per Rete 4… […] Niente è deciso per la prossima stagione ma la prima persona con cui lavoriamo, per ripensare l’access e per altri progetti, è la signora Bianca Berlinguer. Per quanto riguarda Pomeriggio Cinque, noi siamo tranquilli, non abbiamo motivi per non riconfermare Myrta Merlino alla conduzione.

E alla domanda se sentisse o meno la mancanza di Barbara d’Urso, Berlusconi ha replicato: