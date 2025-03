Shaila Gatta non segue Lorenzo sui social: prime parole dopo il Grande Fratello e caos online

Un dettaglio sfuggito agli occhi di molti ha scatenato una bufera in rete: Shaila Gatta non segue Lorenzo Spolverato sui social.

In queste ore il web è in subbuglio per un dettaglio che non è passato inosservato ai fan del Grande Fratello: Shaila Gatta, ex Velina e concorrente di questa edizione del reality, non segue il fidanzato Lorenzo Spolverato su Instagram. La scoperta ha scatenato il caos sui social, alimentando ipotesi e speculazioni sulla reale natura della loro relazione.

Shaila Gatta non segue Lorenzo sui social: il possibile motivo

Dopo mesi trascorsi sotto l’occhio vigile delle telecamere, la love story tra Shaila e Lorenzo ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori. I due si sono conosciuti all’interno della casa e hanno vissuto momenti di passione e tensione, fino alla semifinale, quando la ballerina è stata eliminata dal gioco. Da allora, l’ex gieffina ha ripreso la sua vita quotidiana e ha mostrato sostegno al fidanzato, che nel frattempo è già in finale.

Ma un dettaglio ha messo in allarme i fan: nonostante le dichiarazioni d’affetto, Shaila non segue Lorenzo sui social. La domanda, quindi, sorge spontanea: è un errore o c’è dell’altro?

I social media giocano un ruolo sempre più cruciale nelle dinamiche delle relazioni pubbliche e private dei personaggi televisivi. Nel caso di Shaila e Lorenzo, l’assenza di un “follow” ha acceso un dibattito tra chi ipotizza una crisi e chi, invece, minimizza l’accaduto.

Tuttavia, la realtà sarebbe molto più semplice di quanto si possa immaginare: gli account social di Shaila sono stati gestiti dal suo staff per tutta la durata del reality, e nessuno di loro avrebbe pensato di seguire Lorenzo. Ora che la Gatta è tornata alla sua vita normale, potrebbe semplicemente non aver ancora avuto tempo di aggiornare la lista dei suoi “seguiti”.

Nonostante tutto, ciò non ha impedito alle malelingue di insinuare che dietro questa scelta ci sia una rottura imminente. Alcuni utenti hanno ricordato le tensioni tra i due negli ultimi giorni dentro la casa, ma non esiste alcuna conferma ufficiale su un eventuale distacco tra Shaila e Lorenzo.

Intanto, il ritorno alla realtà, dopo oltre sei mesi di permanenza nella Casa, ha visto Shaila tornare sui social per un messaggio destinato ai suoi numerosi sostenitori. In una sua Story, la Gatta ha voluto ringraziare per il supporto ricevuto:

Grazie a tutti per il vostro costante supporto e affetto. Con amore, Shaila.

Poco dopo, in una nota vocale inviata agli iscritti al suo canale Instagram ha aggiunto: