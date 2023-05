Barbara d’Urso lascia Mediaset? Secondo le indiscrezioni di TVBlog, la conduttrice di Pomeriggio 5 sta per andare via dall’azienda di Cologno Monzese dopo più di dieci anni di onorata carriera.

Ma la vera destinazione prossima ventura di Barbara D’Urso pare essere lontana dalla vecchia e care televisione generalista.

Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare ed in seguito di appurare, per la d’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera.

Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi.