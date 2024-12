Ballando, retroscena della Erra: la verità su Bianca e Pernice, Pellegrini “ferita” e pronostico vincitore

Nella puntata odierna di Storie Di Donne Al Bivio Weekend, il programma condotto da Monica Setta su Rai 2, l’ospite Rossella Erra, nota come tribuna del popolo di Ballando Con Le Stelle, ha fatto alcune dichiarazioni in merito al celebre show di Milly Carlucci. Tra i temi affrontati, il caso di Angelo Madonia e Federica Pellegrini, il presunto legame tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e le sue previsioni sul vincitore di questa edizione.

Il caso Angelo Madonia e Federica Pellegrini

Rossella Erra è tornata sul caso che ha coinvolto Angelo Madonia e Federica Pellegrini, dopo l’uscita di scena del ballerino dal programma. Secondo la Erra, Angelo non è riuscito a separare l’amore dal lavoro, portando questa dinamica anche sul palco. Ha raccontato che Madonia guardava spesso in direzione di Sonia Bruganelli, creando disagio nella sua partner di ballo.

Ha aggiunto che Federica Pellegrini, definendola una “leonessa ferita”, ha vissuto un momento difficile:

“Federica Pellegrini, non in quanto campionessa, ma in quanto donna, si è sentita sola. Era una leonessa ferita che si leccava le ferite”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: storia d’amore in vista?

Un altro argomento caldo è stato il presunto legame tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Alla domanda di Monica Setta, Rossella Erra ha confermato che tra i due ci sarebbe del tenero. Ha raccontato di averli visti tenersi per mano e persino baciarsi: “Li ho visti baciarsi davanti a me mentre andavamo a cena. Sarò io la loro testimone di nozze quando si sposeranno!”.

La rivelazione ha infiammato i fan del programma, curiosi di scoprire se la relazione si evolverà.

Chi vincerà Ballando Con Le Stelle?

Rossella Erra si è sbilanciata anche sui possibili vincitori dell’edizione in corso di Ballando Con Le Stelle. Se inizialmente puntava su Bianca Guaccero, Federica Nargi o l’outsider Anna Lou Castoldi, ora ritiene che Federica Pellegrini e il suo nuovo partner Pasquale La Rocca abbiano molte possibilità di arrivare sul podio.

Appuntamenti futuri

Ballando Con Le Stelle si avvicina alla semifinale, promettendo nuove emozioni e sorprese. Intanto, Bianca Guaccero sarà ospite di Monica Setta a Storie Di Donne Al Bivio sabato 28 dicembre, per una puntata che si preannuncia imperdibile.