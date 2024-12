Caso Mariotto, cosa ha svelato Milly Carlucci prima della semifinale di Ballando con le Stelle

A poche ore dalla semifinale della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, il destino di Guillermo Mariotto come giudice resta avvolto nel mistero. La sua assenza improvvisa ha scatenato speculazioni, e le accuse di molestie sul lavoro hanno acceso i riflettori su una vicenda controversa che ha messo in ombra le performance delle sette coppie rimaste in gara.

Mariotto e l’affaire Ballando: una situazione “delicata e in divenire”

Milly Carlucci, conduttrice storica del programma, ha commentato ieri sera in collegamento con La Vita in Diretta, lasciando intendere che la situazione sia tutt’altro che definita. “È una questione delicata e in divenire”, ha dichiarato, sottolineando che la decisione finale sarà presa in tempi brevi: “Domani sera arriverà il momento in cui bisogna fare una scelta”.

Nonostante le tensioni, la Carlucci ha espresso un profondo affetto per Mariotto, definendolo “uno di famiglia” e auspicando una risoluzione positiva. “Delle volte è proprio il tempo che risolve le cose”, ha spiegato, rivelando di aver avuto contatti con lo stilista negli ultimi giorni. “Spero in una bella conclusione di questa vicenda nell’interesse di Guillermo e di tutti noi” ha aggiunto, sottolineando l’importanza del legame che unisce il team del programma.

A complicare il caso ci sono le accuse mosse contro Mariotto, seppur minimizzate da un video che sembrerebbe smentire l’episodio incriminato. La Rai e il team di Ballando sono chiamati a una decisione difficile, che non solo influenzerà la finale, ma potrebbe avere ripercussioni sull’immagine del programma stesso.

Stasera sarà finalmente sciolto il mistero: Mariotto tornerà a sedersi tra i giudici, o la sua avventura a Ballando con le Stelle si concluderà in anticipo? Finora sembrerebbe confermata la sua presenza.