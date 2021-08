Dopo circa un anno dall’inizio della loro relazione è finita tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis. La coppia di ballerini di Ballando con le stelle è scoppiata così come rivela lei tra le pagine del settimanale DiPiù.

Ballando con le stelle: Lucrezia Lando e Marco De Angelis si sono lasciati

A Marco auguro tutto il bene del mondo. Ho capito che l’amore in questo momento era un freno alla mia ambizione di migliorarmi. Sono giovane e voglio sfruttare tutte le occasioni. Ma forse la colpa è stata anche della passione che era finita.

Lucrezia Lando e Marco De Angelis si sono incontrati a Ballando con le stelle dopo una precedente conoscenza per via della danza in comune.

Durante il talent show la coppia ha preferito tenere segreta la frequentazione fino ad ufficializzarla alla fine del programma.

La trasmissione condotta da Milly Carlucci tornerà su Rai1 dal prossimo 16 ottobre fino a sabato 18 dicembre.

Confermata la giuria: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni:

Al di là del ballo, delle persone che si sforzano per ballare, il bello del programma è proprio la giuria, perché è variegata. – ha confidato Milly – C’è chi giudica il ballo, chi il comportamento, chi il giudice che sta criticando. È uno spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità.