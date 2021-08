Simone Di Pasquale, ballerino professionista di Ballando con le stelle, interviene a gamba tesa tra le pagine di Nuovo e parla dell’addio di Raimondo Todaro, lanciandogli qualche frecciatina.

Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità.

Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa.