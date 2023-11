Selvaggia Lucarelli si riconferma una grande protagonista di Ballando con le Stelle, anche in questa edizione. Non è un caso che, aprendo il box delle domande sul social di Meta, in tanti suoi follower hanno rivolto dei quesiti proprio sul programma ballerino di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli risponde alle domande dei fan

Il sabato sera di Rai1 è da alcune settimane all’insegna di Ballando con le Stelle. Ma quali sono le curiosità che attanagliano i telespettatori e fan di Selvaggia Lucarelli? La giurata ha dato la possibilità di porle delle domande e tra le varie, c’è chi ha domandato chi fosse il concorrente perfetto che avrebbe voluto vedere a Ballando. Ovviamente la Lucarelli ha ironizzato:

Il ministro Lollobrigida perché se sbaglia i passi può fermare la musica.

E chi è stato, invece, il concorrente con il quale a Ballando la polemica è diventata spiacevole ben oltre lo spettacolo?

Morgan che due anni fa mi ha dato della tr*ia dietro le quinte parlando con Lorenzo è stato poco piacevole, sì.

Selvaggia ha poi svelato anche come mai avrebbe deciso di restare a Ballando con le Stelle dopo quanto accaduto nella passata edizione, e la risposta data è stata più che mai perfetta: