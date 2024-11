Bacio tra due allievi nel dietro le quinte di Amici 24? L’indiscrezione

Bacio ad Amici 24? Il programma di Maria De Filippi non è solo un programma pieno di talento, ma anche terreno fertile per le emozioni e le storie d’amore. Dopo l’ufficializzazione della relazione tra Chiara Bacci e TrigNo, un altro legame potrebbe essere sbocciato tra due allievi della scuola più famosa d’Italia. Stiamo parlando della ballerina Alessia Pecchia e del cantante Luk3, noto per il brano “Parigi in motorino”.

Bacio tra Alessia e Luk3 nel dietro le quinte di Amici 24? L’indiscrezione

Le prime voci sul possibile avvicinamento tra Alessia e Luk3 sono nate da un bigliettino denso di emozioni lasciato al cantante, che recitava: “Il nostro essere così tanto simili, a volte, mi spaventa. Sei una persona speciale per me e averti vicino a volte mi crea scompiglio e mi confonde”.

Successivamente, Alessia è stata identificata come l’autrice del messaggio, alimentando le aspettative dei fan su un possibile risvolto romantico tra i due.

Secondo un’indiscrezione raccolta dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il primo bacio tra Alessia e Luk3 sarebbe già avvenuto, ma lontano dalle telecamere. Una dipendente di un hotel di fronte agli studi di registrazione avrebbe avvistato i due ragazzi durante una pausa pomeridiana.

Venza ha riportato: “Molti di voi avevano già capito, si tratta di Alessia e Luk3. Si sarebbero baciati dietro le telecamere”. Ovviamente, essendo un’indiscrezione ufficiosa, riportata per “sentito dire”, prendetela con le pinze.

Cosa aspettarsi nei prossimi daytime?

Al momento, né Alessia né Luk3 hanno confermato o smentito il gossip. Tuttavia, i fan del programma sperano che presto i due allievi possano condividere apertamente il loro legame, magari proprio durante uno dei daytime di Amici 24.

bellissimi alessia e luk3 seduti vicini pic.twitter.com/X8y0YALnlt — jade (@pinksvenomx) October 16, 2024

Amici di Maria: cosa è il talent show

“Amici di Maria De Filippi”, comunemente noto come Amici, è un popolare talent show italiano ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma è in onda dal 2001 ed è trasmesso su Canale 5, con alcune fasi preliminari visibili su altri canali del gruppo Mediaset. È uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana.

Di cosa si tratta?

Amici è una competizione tra giovani talenti che si sfidano per eccellere in una delle seguenti discipline:

Canto: cantanti pop, lirici o di altri generi.

cantanti pop, lirici o di altri generi. Danza: ballerini di vari stili, dal classico al moderno, passando per l’hip-hop e il contemporaneo.

Gli allievi frequentano una vera e propria scuola artistica dove, grazie al supporto di insegnanti qualificati, migliorano le loro abilità e affrontano sfide settimanali.

Come funziona?

Selezione iniziale: migliaia di aspiranti partecipano ai casting, ma solo pochi vengono ammessi nella scuola. Fase scolastica: gli allievi vengono seguiti da insegnanti (spesso esperti e professionisti del settore) che li preparano a sfide individuali o di squadra. Sfide ed esami: gli studenti affrontano giudizi settimanali per mantenere il loro posto nella scuola. Serale: è la fase più spettacolare del programma. I concorrenti rimasti si sfidano in performance giudicate da una giuria tecnica e dal televoto del pubblico. Finale: un vincitore assoluto viene incoronato e riceve un premio in denaro, oltre a opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo.

Perché è famoso?

Talenti lanciati: il programma ha scoperto artisti diventati famosi in Italia e all’estero, come Emma Marrone , Alessandra Amoroso , Annalisa , Elodie , Stash dei The Kolors , e molti altri.

il programma ha scoperto artisti diventati famosi in Italia e all’estero, come , , , , , e molti altri. Maria De Filippi: la conduzione carismatica e la capacità di creare empatia con i partecipanti hanno reso il programma un pilastro della TV italiana.

la conduzione carismatica e la capacità di creare empatia con i partecipanti hanno reso il programma un pilastro della TV italiana. Innovazione: ogni edizione si rinnova con nuove sfide, format e ospiti speciali.

Curiosità

Il programma inizialmente si chiamava Saranno Famosi , ma ha cambiato nome per questioni legali legate al copyright della serie TV omonima.

, ma ha cambiato nome per questioni legali legate al copyright della serie TV omonima. Vanta collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali, che spesso partecipano come ospiti o giudici.

Ha creato una community di fan appassionati che seguono con entusiasmo le vicende degli allievi, sia durante che dopo la loro partecipazione al programma.

Amici non è solo un talent show, ma un vero trampolino di lancio per giovani che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo!