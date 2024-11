L’eredità di Costanzo: cosa ha deciso Maria De Filippi, il retroscena e la querela

Durante una recente puntata di Password su RTL102.5, Maria De Filippi è intervenuta telefonicamente in un momento di grande importanza per Kekko Silvestre e i Modà, presenti in studio. In un dialogo sentito, De Filippi ha espresso il suo affetto per il cantante e il sostegno per il suo ritorno sul palco di San Siro, previsto per il 12 giugno 2025. La conduttrice poi, ha fatto delle precisazioni sull’eredità di Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi felice per Kekko dei Modà

“Sono davvero contenta di questo rientro di Kekko, è bravissimo e se lo merita”, ha dichiarato la conduttrice, che ha ricordato anche l’inizio della loro amicizia e il supporto reciproco che si sono sempre offerti, inclusi i tentativi di mediazione con Lorenzo Suraci.

Nel corso della puntata, De Filippi ha affrontato anche un tema più ampio e attuale: le difficoltà che i giovani incontrano sui social media. La conduttrice ha sottolineato quanto sia complicato per i ragazzi distinguere la verità dalle fake news, una situazione che ha vissuto in prima persona.

“Ti destabilizza quello che dicono su di te con un nome finto”, ha commentato, rimarcando il pericolo delle dichiarazioni false che circolano online e la difficoltà di difendersi contro calunnie anonime.

Maria De Filippi e le false accuse sull’eredità di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi non ha esitato a parlare di un episodio personale particolarmente doloroso: le accuse infondate riguardo all’eredità del compianto Maurizio Costanzo.

La conduttrice ha rivelato di aver querelato un uomo che sui social aveva diffuso voci calunniose, affermando falsamente che De Filippi avesse sottratto una “eredità pazzesca” a suo figlio e ai figli di Costanzo. “Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli”, ha chiarito con fermezza.

Le dichiarazioni false e offensive hanno suscitato in De Filippi una reazione di indignazione, spingendola a pensare di mostrare il volto del calunniatore in TV.

Tuttavia, ha scelto di non dargli visibilità: “Se lo faccio vedere, gli faccio anche pubblicità”.

In conclusione, De Filippi ha espresso una riflessione sui social media, apprezzandone la capacità di dare voce a tutti ma ribadendo l’importanza del rispetto reciproco. “I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi, ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone”, ha affermato, lanciando un messaggio chiaro e deciso contro la diffusione di fake news.