Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono risentiti dopo l’esperienza di Pechino Express da parte dell’influencer? Secondo Trash Italiano tra i due ex ci sarebbe stato un avvicinamento sospetto.

Stando a fonti autorevoli, Antonella Fiordelisi ultimate le riprese di Pechino Express, game show di Sky Uno, avrebbe risentito, in gran segreto, il suo ex fidanzato, Edoardo Donnamaria.

Secondo quanto emerso oggi Drojette si sarebbe fatto di nuovo vivo con la Fiordelisi sempre via social. Su Twitter molti fan hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma, anche se attualmente non ci sono elementi concreti.