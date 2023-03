Gianluca Benincasa torna a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, attualmente in nomination nella Casa del Grande Fratello Vip a due settimane di distanza dalla finale.

Intervistato ai microfoni di Turchesando su Radio Cusano Campus, Benincasa ha svelato per quale motivo ha deciso di dire tutta la verità, parlando della denuncia di stalking da parte dei genitori di Antonella Fiordelisi:

Ho iniziato a tirare fuori perché la gente deve sapere la verità, perché essere dipinto come uno stalker in tutta Italia non è una cosa bella.

Gianluca ha commentato pure il mancato ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip:

Mi è arrivata una telefonata mentre stavo in quarantena. Poi dopo circa 2/3 ore è arrivata la notizia ufficiale di questo esposto. Me l’ha detto una fonte interna, fra cui il mio manager, che questa era una motivazione. Poi è passata come scelta autoriale…

Gianluca Benincasa ha parlato pure della storia tra Antonella e Donnamaria, nata nella Casa del Grande Fratello Vip:

Edoardo? Non mi interessa nulla di lui. Se prendi in considerazione quello che succede la vita ti chiede di essere uomo, nel momento in cui devi esserlo, determinate cose le devi prendere in considerazione.

Sono convinto che ami più la ship di se stessa e sono convinto anche che il mio impatto sarebbe stato – non la danneggio perché sto dicendo la realtà – lei non è ancora quella che conosco io. Per me è un’attrice quella che sto vedendo io. Lei non è assolutamente innamorata di Edoardo. Lei è innamorata del contesto, della situazione, a lei piace quel contesto.

L’ex fidanzato della Fiordelisi ha fatto delle precisazioni:

Se Antonella fosse stata davvero sincera lo sai cosa avrebbe fatto? Avrebbe dichiarato al GF Vip: “ascoltate io mi sto innamorando di questa persona però siccome ho una persona fuori a cui ho promesso determinate cose, devo prima chiarire, va bene anche pubblicamente, voglio chiudere questa cosa”.

Tu stai portando avanti delle bugie sul nostro rapporto, su quello che eravamo, già su questo ti sta facendo capire che sta mentendo. Non devo dirtelo io, si sente a occhio nudo.

Ho tutti i messaggi. Diceva di amarmi fino a dieci minuti prima che le togliessero il cellulare, è scritto. Uomo ferito? Ora non più, non ho stima in lei. Sono stato nell’ombra per un anno? Così è stato, ma io non avevo problemi perché l’amavo. Non ho mai ritrattato questa cosa.

Volevo smontare anche questa cosa: il Gf non dice nulla ai concorrenti di quello che c’è fuori, lei ancora parla di me come ex raccontando quella storiella raccontata all’inizio.